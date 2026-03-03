Після шалених холодів очікується шалена спека

03 марта 2026 | 12:20

Світ може опинитися на порозі нової хвилі кліматичних рекордів. Дослідники попереджають: найближчі місяці здатні принести аномальну спеку, яка перевершить попередні температурні максимуми. Причиною називають природні кліматичні процеси, що вже починають активізуватися. За оцінками фахівців Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), у період із липня по вересень 2026 року планету може накрити масштабна хвиля тепла. Існує ризик, що середні глобальні температури досягнуть або навіть перевищать історичні показники.

Ймовірне повернення Ель-Ніньйо

Ключовим фактором можливого перегріву називають кліматичне явище Ель-Ніньйо. Імовірність його формування впродовж року науковці оцінюють у 50–60%.

Ель-Ніньйо є складовою ширшого кліматичного циклу ENSO та суттєво впливає на погодні умови по всьому світу. Під час активної фази слабшають пасатні вітри, а поверхневі води в східній частині Тихого океану значно нагріваються. У підсумку глобальна температура додатково підвищується приблизно на 0,1–0,2 °C.

Такі процеси часто спричиняють серйозні посухи у країнах Південно-Східної Азії, Австралії та Південної Африки. Натомість у південних штатах США, а також у Перу й Еквадорі спостерігаються рясні опади та підвищена вологість.

Ризик нової серії температурних максимумів

Попередня активна фаза Ель-Ніньйо тривала у 2023–2024 роках і стала одним із чинників того, що 2024 рік визнали найтеплішим за весь період інструментальних спостережень. Якщо явище знову активізується у 2026 році, світ може встановити новий рекорд, а 2027 рік здатен закріпити тенденцію. Таким чином, планета ризикує отримати два роки поспіль із піковими температурними значеннями.

Втім, кліматологи наголошують: навіть за відсутності Ель-Ніньйо ризик екстремальної спеки залишається високим. Показовим став 2025 рік, коли переважала охолоджувальна фаза Ла-Нінья, однак це не завадило йому увійти до трійки найспекотніших років за всю історію спостережень.