Російські енергокомпанії дорожчають на тлі війни в Ірані
02 марта 2026 | 12:30
Після початку торгів 2 березня акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", почали стрімко зростати.
Про це йдеться на російському ресурсі Smartlab.
Акції "Газпром нафти" зросли на 5,2%, "Лукойлу" на 5,3%, а "Роснефти" – на 8,64%.
Як ростуть інші російські акції:
