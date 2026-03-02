ТЕМА

Російські енергокомпанії дорожчають на тлі війни в Ірані

02 марта 2026 | 12:30

Після початку торгів 2 березня акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", почали стрімко зростати.


Про це йдеться на російському ресурсі Smartlab.

Акції "Газпром нафти" зросли на 5,2%, "Лукойлу" на 5,3%, а "Роснефти"  на 8,64%.

Як ростуть інші російські акції:

  • "Новатек" 6,02%
  • "Башнефть"  5,23%
  • "Сургутнафтогаз"  4,54%
  • "Русснефть"  8,73%
  • "Татнефть" 5,66%.


