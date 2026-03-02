ТЕМА

В Києві елітний фальсифікат пили тонами

02 марта 2026 | 08:56

У Києві виявили склади з близько 50 тонн нелегальної спиртової суміші, яка мала стати горілкою, ромом та віскі відомих брендів.


Встановлено, що група осіб у Києві організувала підпільне виробництво алкогольної продукції під логотипами відомих торгових марок.
Під час санкціонованих обшуків на складах виявлено та вилучено близько 50 тонн спиртової суміші та спирту, понад 1000 упаковок готової продукції (тетрапаків), паперові коробки для пакування для віскі та рому, а також обладнання, що використовувалося для розливу саморобного алкоголю.
Вилучену продукцію та спирт скеровано на експертизу.
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).
Розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві за оперативного супроводу БЕБ України.


