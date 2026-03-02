|
У Росії з'явиться новий ядерний конкурент
02 марта 2026 | 18:24
Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у арсеналі Франції, він також пропонує розмістити ядерні ракети в інших країнах НАТО.
"Ми більше не будемо повідомляти про кількість нашого ядерного арсеналу Щоб бути вільними, нас мають боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути могутніми". Також президент повідомив, що Франція, Німеччина та Велика Британія будуть працювати разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.
