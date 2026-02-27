|
Ухилянти в Європі можуть спати спокійно
27 февраля 2026 | 16:29
ЄС поки не буде повертати українських чоловіків додому: вони мають такі ж права на захист, як жінки та діти, — Європейська комісія
также читайте
[25.02.2026]
[24.02.2026]
[23.02.2026]
[21.02.2026]
[20.02.2026]
|
по теме
Иран сдался без боя. Трамп велик!
28. 02. 2026 | 00:14
Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана.
,На Бали похители, пытали и убили украинца
27. 02. 2026 | 13:06
На Бали нашли расчлененное тело – оно может принадлежать владельцу украинского колл-центра, сотрудники которого якобы обманывали россиян.
Портнова замовив Іванющенко
26. 02. 2026 | 10:05
Портнов представляв інтереси Влади Молчанової (StolitsaGroup) в конфлікті по ринку «Столичний» - 157 га під забудову на Борщагівці.
В Києві з мостами - біда!
26. 02. 2026 | 08:48
Міст імені Є.О. Патона у Києві потребує невідкладних рішень – позиція науковців. Він в аварійному стані восьмий рік.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»