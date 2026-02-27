ТЕМА

Ухилянти в Європі можуть спати спокійно

27 февраля 2026 | 16:29


ЄС поки не буде повертати українських чоловіків додому: вони мають такі ж права на захист, як жінки та діти, — Європейська комісія



