У КНДР ядерна зброя в руках підлітка
25 февраля 2026 | 08:39
В Північній Кореї 13-річна донька Кім Чен Ина контролюватиме ядерну зброю КНДР, — Newsweek.
Частина генералів вже напряму звітує їй. Також стверджується, що розпорядження щодо ракетної програми надходять саме від неї.
