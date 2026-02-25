У КНДР ядерна зброя в руках підлітка

25 февраля 2026 | 08:39

В Північній Кореї 13-річна донька Кім Чен Ина контролюватиме ядерну зброю КНДР, — Newsweek.

Частина генералів вже напряму звітує їй. Також стверджується, що розпорядження щодо ракетної програми надходять саме від неї.



