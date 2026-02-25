ТЕМА

У КНДР ядерна зброя в руках підлітка

25 февраля 2026 | 08:39

В Північній Кореї 13-річна донька Кім Чен Ина контролюватиме ядерну зброю КНДР, — Newsweek.


Частина генералів вже напряму звітує їй. Також стверджується, що розпорядження щодо ракетної програми надходять саме від неї.

фототема (архивное фото)

© фото: .

Афганистан. Подрастающее поколение кочевников Кучи. Фото Андрея Мыколайчука.
   
