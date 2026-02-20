ТЕМА

На россии - ментовско-бандитский аншлаг

20 февраля 2026 | 09:18

"Бригада" оказалась самым культовым детективным сериалом 1990-х и 2000-х годов на россии.


Среди лидеров также оказались "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Возвращение Мухтара" и "Убойная сила". Замыкает топ-10 "Ликвидация".

