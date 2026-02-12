Северокорейский диктатор кажется определился с приемником

12 февраля 2026 | 12:19

​​Дочь руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, сейчас находится в стадии возвышения в статус наследницы и имеет все шансы со временем стать первой женщиной во главе правящей в КНДР династии. С такой оценкой выступило сегодня руководство южнокорейской разведки, которое провело очередной закрытый брифинг для депутатов национального парламента. По традиции, после его завершения представитель правящей партии и представитель оппозиции вышли к журналистам и в пределах возможного изложили часть услышанного. Ранее южнокорейская Национальная разведывательная служба расценивала Ким Чжу Э как «наиболее вероятного наследника». Однако сейчас она повысила оценку ее статуса, основываясь на новых фактах. В частности, дочь лидера КНДР стала присутствовать рядом с отцом на официальных мероприятиях – например, на торжествах по случаю годовщины основания Корейской народной армии, в ходе массового паломничества руководства страны в Дворец Солнца – мавзолей, где находятся забальзамированные тела основателя династии генералиссимуса Ким Ир Сена и второго в линии – Ким Чен Ира, отца нынешнего правителя страны. Разведка, как утверждается, нашла также свидетельства того, что дочь вождя стала высказывать свое мнение по некоторым важным вопросам политики Пхеньяна. Теперь внимание привлечено к тому, появится ли Ким Чжу Э на предстоящем в нынешнем месяце съезде правящей Трудовой партии Кореи. Если это произойдет, то сомнений в ее статусе преемника почти не останется. Впрочем, девочка пока маловата – по данным Сеула, она родилась в 2013 году, хотя и довольно взросло выглядит для своих лет. На закрытом брифинге также указывалось, что Пхеньян явно надеется на диалог с США при нынешнем хозяине Белого дома. В КНДР, например, не допускают прямые выпады против Дональда Трампа и воздерживаются от испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, на что тот явно отреагировал бы достаточно резко.



