В Куршевеле сгорел украинский ВИП-отель

29 января 2026 | 19:36

В Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, сгорел пятизвёздочный отель Les Grandes Alpes, принадлежащий украинцам.

Пожар вспыхнул на чердаке отеля во вторник около 19:00 и был потушен лишь к вечеру среды. Для локализации огня, источник которого до сих пор не установлен, были задействованы около 60 пожарных и 50 единиц техники, заявили в префектуре.



В связи с пожаром эвакуировали более 260 человек. О погибших и пострадавших не сообщается.



По данным журналистов, гостиница Les Grandes Alpes оформлена на французские компании, владельцами которых являются основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа и его бизнес-партнёр Сергей Марфут.



Les Grandes Alpes считается одним из самых люксовых отелей Куршевеля. Стоимость номеров в нем достигает более 12 тысяч евро за ночь.



В одном комплексе зданий с отелем располагался российский бутик обуви сети Rendez-Vous, которая на днях оказалась в центре скандала. В российских телеграм-каналах писали, что на фоне увольнений сотрудников магазинов, снижения зарплат и расходов, обувная сеть организовала звездный VIP‑праздник в Куршевеле в честь своего 25-летия. Это вызвало громкий скандал в росСМИ.