В Куршевеле сгорел украинский ВИП-отель
29 января 2026 | 19:36
В Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, сгорел пятизвёздочный отель Les Grandes Alpes, принадлежащий украинцам.
Пожар вспыхнул на чердаке отеля во вторник около 19:00 и был потушен лишь к вечеру среды. Для локализации огня, источник которого до сих пор не установлен, были задействованы около 60 пожарных и 50 единиц техники, заявили в префектуре.
На столичній Троєщині теплішає
29. 01. 2026 | 19:44
29 січня протягом дня в Києві на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків.
НБУ обережно знизив облыкову ставку
29. 01. 2026 | 19:41
Національний банк України знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних. Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 29 січня. Воно набуде чинності з 30 січня.
Банкир Одарич выпал из окна в Милане
29. 01. 2026 | 19:33
В центре Милана в пятницу, 23 января, был найден мертвым известный украинский банкир Александр Адарич. Ему было 54 года, и, согласно информации, собранной следователями полицейского управления , он прибыл в город всего за несколько дней до этого, пишет MilanoToday Адарич приехал в Милан, вероятно, для деловой встречи, требовавшей его личного присутствия. Однако номер в гостевом доме на улице Нерино, из окна которого он выпал, был забронирован третьим лицом.
Финскому волонтеру дали 6 лет за убийство СБУ-шника
29. 01. 2026 | 19:26
Волонтера из Финляндии, который с 2022 года привозил в Украину военную и гуманитарную помощь, осудили за смертельную аварию в мае 2025 года. Тогда он сбил офицера Службы безопасности Украины.
