|
туалетні схеми Комарницького повертаються
11 марта 2026 | 10:38
вчора мерія продала на торгах три пріоритетних об’єкти, а саме дворницькі сараї у дворах житлових будинків на Печерську.
18,1кв.м на Мечникова 7 за 2,02 млн
18,2кв.м на Первомайського 5 -3,24 млн
16,9кв.м, на Лесі Українки 20 -2,25 млн
Усі об’єкти купила Кривобок Любов Олексіївна (1952рн). Навіщо вони їй? Домашній мотлох там складувати, чи склотару? Дорогувато…
Нюанс: син пенсіонерки Віталій Кривобок власник юркомпанії «Студія права», яка представляє інтереси фірми Еко-буд-трейд, якою володіє смотрящий Денис Комарницький, якого майже затримало НАБУ за незаконні землевідведення під віртуальні «туалети» площею 15-20кв.м
Тобто печерянам пора готуватися до забудов у їх дворах
Додам: «Студія права» представляє «Еко-буд-трейд» в судах по подільскому мосту, який будував Комарницький у партнерстві з Автострадою Шкіля. Багатомільйонні зловживання на мосту чомусь не зацікавили НАБУ та Цивінського, який на цій справі став директором БЕБ і отримав пенсію 318 тис в 44 роки
ТГК Bond news
также читайте
[06.03.2026]
[05.03.2026]
[05.03.2026]
[05.03.2026]
[05.03.2026]
[04.03.2026]
|
по теме
Угорщина вилучила українські мільйони
10. 03. 2026 | 15:18
Уряд Віктора Орбана ухвалив постанову, яка передбачає "вилучення" валюти і золота, що були у затриманих в Угорщині українських інкасаторських автомобілях. Відповідний документ № 49/2026 (III. 9.), ухвалений 9 березня, оприлюднено на сайті угорського уряду.
Гинеколог 16 раз использовал служебное положение и стал многодетным
10. 03. 2026 | 14:38
Гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей, использовав свою сперму вместо донорской для зачатия с помощью искусственного оплодотворения.
Анонсоване кіно із педофілом Трампом
10. 03. 2026 | 09:32
Генерала украинских спецслужб в отставке задержали в Венгрии
06. 03. 2026 | 13:24
Его и еще шестерых украинцев подозревают в отмывании денег. Так, 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 кг золота планировалось перевезти из Австрии на Украину.
На росэстраде новые строгости
06. 03. 2026 | 10:26
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»