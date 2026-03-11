туалетні схеми Комарницького повертаються

11 марта 2026 | 10:38

вчора мерія продала на торгах три пріоритетних об’єкти, а саме дворницькі сараї у дворах житлових будинків на Печерську.

18,1кв.м на Мечникова 7 за 2,02 млн

18,2кв.м на Первомайського 5 -3,24 млн

16,9кв.м, на Лесі Українки 20 -2,25 млн

Усі об’єкти купила Кривобок Любов Олексіївна (1952рн). Навіщо вони їй? Домашній мотлох там складувати, чи склотару? Дорогувато…

Нюанс: син пенсіонерки Віталій Кривобок власник юркомпанії «Студія права», яка представляє інтереси фірми Еко-буд-трейд, якою володіє смотрящий Денис Комарницький, якого майже затримало НАБУ за незаконні землевідведення під віртуальні «туалети» площею 15-20кв.м

Тобто печерянам пора готуватися до забудов у їх дворах

Додам: «Студія права» представляє «Еко-буд-трейд» в судах по подільскому мосту, який будував Комарницький у партнерстві з Автострадою Шкіля. Багатомільйонні зловживання на мосту чомусь не зацікавили НАБУ та Цивінського, який на цій справі став директором БЕБ і отримав пенсію 318 тис в 44 роки

ТГК Bond news