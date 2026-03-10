ТЕМА

Угорщина вилучила українські мільйони

10 марта 2026 | 15:18

Уряд Віктора Орбана ухвалив постанову, яка передбачає "вилучення" валюти і золота, що були у затриманих в Угорщині українських інкасаторських автомобілях. Відповідний документ № 49/2026 (III. 9.), ухвалений 9 березня, оприлюднено на сайті угорського уряду.


Там стверджують, що походження і призначення "незвичайної кількості готівки та золота" та правомірність їхнього перевезення територією Угорщини нібито "не могли бути з'ясовані на місці", а спосіб перевезення начебто "не відповідав звичній міжнародній практиці". Крім того, угорський уряд стверджує, що перевірятимуться особи перевізників та їхніх можливих зв'язки "зі злочинними або терористичними організаціями", а також наслідки транспортування цих цінностей "для національної безпеки Угорщини". В документі вказано, що українські цінності "вважаються вилученими і підлягають відповідному поводженню" на період розслідування Національної податкової та митної служби Угорщини - "протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою".

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Чемпіон світу за версіями IBF і IBO в суперважкій вазі Володимир Кличко, праворуч, та український телеведучий Микола Вересень на церемонії нагородження Людина року-2007 в Києві в суботу, 22 березня 2008 р. Кличко став спортсменом року в рамках програми Людина року-2007. Фото Павла Терехова
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 