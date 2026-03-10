|
Угорщина вилучила українські мільйони
10 марта 2026 | 15:18
Уряд Віктора Орбана ухвалив постанову, яка передбачає "вилучення" валюти і золота, що були у затриманих в Угорщині українських інкасаторських автомобілях. Відповідний документ № 49/2026 (III. 9.), ухвалений 9 березня, оприлюднено на сайті угорського уряду.
Там стверджують, що походження і призначення "незвичайної кількості готівки та золота" та правомірність їхнього перевезення територією Угорщини нібито "не могли бути з'ясовані на місці", а спосіб перевезення начебто "не відповідав звичній міжнародній практиці". Крім того, угорський уряд стверджує, що перевірятимуться особи перевізників та їхніх можливих зв'язки "зі злочинними або терористичними організаціями", а також наслідки транспортування цих цінностей "для національної безпеки Угорщини". В документі вказано, що українські цінності "вважаються вилученими і підлягають відповідному поводженню" на період розслідування Національної податкової та митної служби Угорщини - "протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою".
|
