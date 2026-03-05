На Бали нашли расчлененку украинского туриста

05 марта 2026 | 11:35

Фото отрубленной головы, похищенного на Бали Игоря Комарова появилось в индонезийской прессе. Комаров был зверски убит и расчленен пять дней назад.

Найдено 11 частей его тела. Сходство татуировок на останках расчленённого тела составляет 80%.

Как пишет FTTC, зверское убийство резко снизило турпоток на Бали. А организатор похищения Арон Геллер бежал с территории Индонезии в Москву. Часть его ОПГ остается в Малайзии, другая часть бежала в Чечню. О судьбе украинских участников ОПГ, похитившего и пытавшего Комарова ничего не известно. Украинцы в списке задержанных не числятся.



Похищение Игоря Комарова и Ермака Нарика Петровского на Бали заставило спецслужбы вскрыть реальную картину вокруг самого популярного курорта Азии. засветило имя главаря ОПГ Арона Геллера, который родился в Ереване и носил имя Армен Ананян. В его группировке похитителей состоит более 30 граждан рф, 12 граждан Индонезии и несколько украинцев.

А. Геллер