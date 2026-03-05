ТЕМА

На Бали нашли расчлененку украинского туриста

05 марта 2026 | 11:35

Фото отрубленной головы, похищенного на Бали Игоря Комарова появилось в индонезийской прессе. Комаров был зверски убит и расчленен пять дней назад.


Foto-otrublennoj-golovy-Komarova-Igorya-Sergeevicha--960x620

Найдено 11 частей его тела. Сходство татуировок на останках расчленённого тела составляет 80%. 

Как пишет FTTC, зверское убийство резко снизило турпоток на Бали. А организатор похищения Арон Геллер бежал с территории Индонезии в Москву. Часть его ОПГ остается в Малайзии, другая часть бежала в Чечню. О судьбе украинских участников ОПГ, похитившего и пытавшего Комарова ничего не известно. Украинцы в списке задержанных не числятся.

Похищение Игоря Комарова и Ермака Нарика Петровского на Бали заставило спецслужбы вскрыть реальную картину вокруг самого популярного курорта Азии. засветило имя главаря ОПГ Арона Геллера, который родился в Ереване и носил имя Армен Ананян. В его группировке похитителей состоит более 30 граждан рф, 12 граждан Индонезии и несколько украинцев.

Arona-Gellera-

А. Геллер



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Наталья Пивоварова (экс-"Колибри") на сцене киевского дворца офицеров 11 ноября 2006 года.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 