Китай уже не процветает
04 марта 2026 | 13:34
Каждая четвертая из примерно 5,5 тысячи компаний, зарегистрированных на биржах основной части КНР, закончила 2025 год с бюджетным дефицитом. Об этом сообщают в Токио со ссылкой на данные одного из ведущих в Китае исследовательско-аналитических центров DZH.
Помимо пребывающего в затяжном кризисе строительно-риэлторского сектора от дефицита и отсутствия прибылей страдают фирмы, связанные с застойным личным потреблением – например, производители мебели, супермаркеты, туристические конторы и т. д. С другой стороны, отлично себя чувствуют компании, имеющие отношение к полупроводникам, редкоземельным элементам и другим перспективным отраслям, которым оказывают прямую поддержку власти. Таким образом, как считают эксперты в Токио, в экономике КНР отчетливо образовались два полюса: один застойный, а другой – вполне динамичный. Число страдающих от дефицита китайских фирм выросло на 6 процентов по сравнению с декабрем 2024 года. На них приходится сейчас 26 процентов всех компаний, зарегистрированных на биржах материковой части КНР. При этом в строительно-риэлторском секторе от дефицита страдают более половины фирм, чьи акции котируются на фондовом рынке.
касир Зеленського побудує висотку замість дитсадка на Шулявці?
04. 03. 2026 | 08:38
Біля Шулявського кладовища у Західному провулку 4б, будують 25-поверховий ЖК на 280 квартир.
США намерены прорвать иранскую блокаду
03. 03. 2026 | 21:51
Американские ВМС при необходимости начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил Трамп.
Після шалених холодів очікується шалена спека
03. 03. 2026 | 12:20
Світ може опинитися на порозі нової хвилі кліматичних рекордів. Дослідники попереджають: найближчі місяці здатні принести аномальну спеку, яка перевершить попередні температурні максимуми. Причиною називають природні кліматичні процеси, що вже починають активізуватися. За оцінками фахівців Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), у період із липня по вересень 2026 року планету може накрити масштабна хвиля тепла. Існує ризик, що середні глобальні температури досягнуть або навіть перевищать історичні показники.
У Росії з'явиться новий ядерний конкурент
02. 03. 2026 | 18:24
Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у арсеналі Франції, він також пропонує розмістити ядерні ракети в інших країнах НАТО.
