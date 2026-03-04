ТЕМА

Китай уже не процветает

04 марта 2026 | 13:34

Каждая четвертая из примерно 5,5 тысячи компаний, зарегистрированных на биржах основной части КНР, закончила 2025 год с бюджетным дефицитом. Об этом сообщают в Токио со ссылкой на данные одного из ведущих в Китае исследовательско-аналитических центров DZH.


Помимо пребывающего в затяжном кризисе строительно-риэлторского сектора от дефицита и отсутствия прибылей страдают фирмы, связанные с застойным личным потреблением – например, производители мебели, супермаркеты, туристические конторы и т. д. С другой стороны, отлично себя чувствуют компании, имеющие отношение к полупроводникам, редкоземельным элементам и другим перспективным отраслям, которым оказывают прямую поддержку власти. Таким образом, как считают эксперты в Токио, в экономике КНР отчетливо образовались два полюса: один застойный, а другой – вполне динамичный. Число страдающих от дефицита китайских фирм выросло на 6 процентов по сравнению с декабрем 2024 года. На них приходится сейчас 26 процентов всех компаний, зарегистрированных на биржах материковой части КНР. При этом в строительно-риэлторском секторе от дефицита страдают более половины фирм, чьи акции котируются на фондовом рынке.

