Енергетичний "смотрящий" нацарював 68 млн й втік

02 марта 2026 | 11:34

З українських енергетичних компаній вивели близько 68 000 000 гривень — СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена разом із його спільниками у масштабній схемі розкрадання коштів в енергетичних підприємствах України.

Вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, що постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів. При цьому йому було призначено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн.

За цією «схемою» фігурант уникнув санкцій на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Оскільки організатор оборудки перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності