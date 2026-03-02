ТЕМА

Енергетичний "смотрящий" нацарював 68 млн й втік

02 марта 2026 | 11:34

З українських енергетичних компаній вивели близько 68 000 000 гривень — СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена разом із його спільниками у масштабній схемі розкрадання коштів в енергетичних підприємствах України.


Вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, що постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів. При цьому йому було призначено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн.

За цією «схемою» фігурант уникнув санкцій на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Оскільки організатор оборудки перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 