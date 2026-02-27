|
,На Бали похители, пытали и убили украинца
27 февраля 2026 | 13:06
На Бали нашли расчлененное тело – оно может принадлежать владельцу украинского колл-центра, сотрудники которого якобы обманывали россиян.
На индонезийском острове 15 февраля пропал украинец Игорь Комаров. В соцсетях появилось видео с ним, где он был сильно избит и умолял заплатить выкуп.
|
