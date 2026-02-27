,На Бали похители, пытали и убили украинца

© фото:

Недавно жители Судана провели свои первые выборы за последние 20 лет. Суданская женщина с типичной для представителей племени нуэр скарификацией. В племени нуэр делают подобные отметины на лице во время ритуала вступления во взрослую жизнь. фото Finbarr O'Reilly