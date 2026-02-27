ТЕМА

,На Бали похители, пытали и убили украинца

27 февраля 2026 | 13:06

На Бали нашли расчлененное тело – оно может принадлежать владельцу украинского колл-центра, сотрудники которого якобы обманывали россиян.


На индонезийском острове 15 февраля пропал украинец Игорь Комаров. В соцсетях появилось видео с ним, где он был сильно избит и умолял заплатить выкуп.

