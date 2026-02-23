ТЕМА

5-10 лет и человеку нечем будет заняться

23 февраля 2026 | 09:36

Гуманоидные роботы по своему развитию сейчас на уровне десятилетнего ребенка.


Основатель китайской Unitree Robotics рассказал, что для масштабного применения таких роботов все еще нужно время - не менее трех лет, но и не более десяти, по его мнению.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Редкая белая львица кусает за дверную ручку автомобиля в Львином парке близ Йоханнесбурга, Южная Африка, 10 июня.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 