Британський принц - під арешт!

19 февраля 2026 | 12:31

За даними BBC, у Великій Британії заарештовано брата короля Чарльза III — Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, позбавленого всіх титулів через зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Британська поліція заявила, що розглядає скаргу, в якій ішлося про те, що колишній принц надавав Епштейну конфіденційні матеріали. З великого масиву документів у справі Епштейна, оприлюднених у США, випливало, що Ендрю передавав Епштейну звіти про свої поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В’єтнаму, а також конфіденційні деталі щодо інвестиційних можливостей.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :