Иони прекурсорів, десятки лабораторій, понад сотня затриманих: мегаоперація Нацаолу
19 февраля 2026 | 12:29
❗️ Спецоперація «Рубікон»: Нацполіція з партнерами ліквідувала масштабну транснаціональну наркомережу
🔬 Поки країна воює, 34 нарколабораторії «сумлінно» працювали над тим, щоб підсадити на речовини максимальну кількість людей. 🇺🇦🇵🇱🇲🇩🇪🇺 Операція Нацпола України спільно з Європолом та правоохоронними органами Польщі та Молдови стала однією з найбільших за багато років. ✅ Основні результати ▪️ Проведено понад 500 обшуків у 21 регіоні України. ▪️ Ліквідовано 34 нарколабораторії та 74 склади. ▪️ Викрито 4 організовані групи та одну злочинну організацію. ▪️ Затримано 97 осіб. ▪️ 123 особам повідомлено про підозру. 🚷 Схема діяльності Мережа організувала повний цикл нарковиробництва: від ввезення прекурсорів з ЄС до виробництва та збуту. Виробляли alpha-PVP, амфетамін, метамфетамін і мефедрон. Продаж здійснювався через маркетплейси, месенджери та «закладки». 🚫 Вилучені речовини ▪️ 27 мільйонів доз наркотиків. ▪️ 20 тонн прекурсорів, з яких можна було виготовити ще 4 тонни наркотичної продукції.
