Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму, - FT
11 февраля 2026 | 08:55
Адміністрація Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, в зворотному випадку Україна може втратити гарантії безпеки від США. Зеленський має намір оголосити про проведення виборів вже 24 лютого. ------------ Жодних заяв про вибори не буде, доки не забезпечать безпеку, — джерела РБК-Україна в оточенні президента про публікацію Financial Times.
