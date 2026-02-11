ТЕМА

Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму, - FT

11 февраля 2026 | 08:55


Адміністрація Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, в зворотному випадку Україна може втратити гарантії безпеки від США. Зеленський має намір оголосити про проведення виборів вже 24 лютого. ------------ Жодних заяв про вибори не буде, доки не забезпечать безпеку, — джерела РБК-Україна в оточенні президента про публікацію Financial Times.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 