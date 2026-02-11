Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму, - FT

11 февраля 2026 | 08:55

Адміністрація Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, в зворотному випадку Україна може втратити гарантії безпеки від США. Зеленський має намір оголосити про проведення виборів вже 24 лютого. ------------ Жодних заяв про вибори не буде, доки не забезпечать безпеку, — джерела РБК-Україна в оточенні президента про публікацію Financial Times.



