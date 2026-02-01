Маск збирається запустити мільйон супутників

01 февраля 2026 | 09:04

Компанія SpaceX Ілона Маска звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) із проханням дозволити запуск до одного мільйона супутників для створення мережі орбітальних дата-центрів навколо Землі. Про це передає PCMag.

Нові плани компанії, ймовірно, пов'язані з тим, що Ілон Маск хоче вивести SpaceX на біржу, щоб залучити кошти для створення дата-центрів у космосі для систем штучного інтелекту. Згідно з поданими документами, мережа являтиме собою "сузір'я супутників з безпрецедентною обчислювальною потужністю для забезпечення роботи передових моделей штучного інтелекту (ШІ) та додатків, що базуються на них". У заявці зазначено, що супутники планується розмістити в орбітальних оболонках завширшки до 50 км кожна. SpaceX аргументує, що такі дата-центри є найбільш ефективним способом задовольнити зростаючий попит на обчислення для ШІ, адже вони використовують сонячну енергію та потребують мінімальних витрат на експлуатацію й обслуговування. Масштаб проєкту значно перевищує нинішні показники. Нещодавно компанія досягла позначки у 11 тисяч запущених супутників Starlink, з яких понад 9,600 залишаються на орбіті станом на 30 січня 2026 року. Для порівняння, нова заявка передбачає кількість апаратів, що у 100 разів перевищує нинішній глобальний рівень. Регулятор, ймовірно, скоригує запит, як це вже було раніше. На початку січня FCC дала згоду на заявку SpaceX щодо запуску й експлуатації ще 7 500 супутників Starlink другого покоління. Водночас регулятор не схвалив повний запит, який передбачав розміщення 22 488 супутників. Таким чином, компанія прагне реалізувати проєкт безпрецедентного масштабу, який може сильно змінити інфраструктуру для обчислень штучного інтелекту, проте остаточне рішення залежатиме від регуляторних органів США.



