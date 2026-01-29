|
До ЄС Україні ще як до Луни рачки
29 января 2026 | 07:24
Мерц заявив, що вступ України до ЄС у 2027 році "виключено" та "неможливо", - dpa
За його словами, Києву необхідно виконати Копенгагенські критерії, що зазвичай займає кілька років, тому прискорене прийняття до Євросоюзу нереалістичне. "Ми можемо поступово наблизити Україну до ЄС. Це завжди можливо, але такого швидкого вступу просто не може бути", - цитує агентство Мерца. Копенгагенські критерії - це ключові вимоги до країн-кандидатів для вступу до Євросоюзу, прийняті у 1993 році. Вони включають обов'язкову наявність стабільної демократії, верховенства права, прав людини, функціональної ринкової економіки, а також готовність взяти на себе зобов'язання по законодавству ЄС. Раніше Financial Times писала, що у випадку згоди на мирну угоду Україна отримає не лише гарантії безпеки, а й вступ до ЄС до 1 січня 2027 року.
Французы сказали твердое "нет" супружескому долгу
29. 01. 2026 | 11:09
Супружеский долг отменили во Франции. По крайней мере, почти - законопроект об отмене обязательных сексуальных отношений между супругами приняли в нижней палате парламента.
З наближенням весни київська влада почала прокидатися
29. 01. 2026 | 07:31
За день у Києві виписали понад 300 приписів за неприбраний лід 27 січня інспектори з благоустрою у Києві видали 321 припис і склали майже 50 адмінпротоколів за неприбирання снігу та ожеледі на балансових територіях.
Шабунін й Стерненко планують вбивство?
28. 01. 2026 | 20:49
Голові Національної асоціації лобістів України (НАЛУ), речнику Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексію Шевчуку та членам його родини надходять погрози фізичної розправи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Шевчука в агентстві "Інтерфакс-Україна".
Япония не прочь повоевать с Китаем
28. 01. 2026 | 12:23
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити более подробно описала ситуацию, при которой, по ее мнению, Токио может вступить в прямое военное столкновение с КНР. На сей раз в ходе дебатов на одной из радиостанций она свела все к необходимости спасения соотечественников в случае конфликта у Тайваня или на самом этом острове
