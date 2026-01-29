До ЄС Україні ще як до Луни рачки

29 января 2026 | 07:24

Мерц заявив, що вступ України до ЄС у 2027 році "виключено" та "неможливо", - dpa

За його словами, Києву необхідно виконати Копенгагенські критерії, що зазвичай займає кілька років, тому прискорене прийняття до Євросоюзу нереалістичне. "Ми можемо поступово наблизити Україну до ЄС. Це завжди можливо, але такого швидкого вступу просто не може бути", - цитує агентство Мерца. Копенгагенські критерії - це ключові вимоги до країн-кандидатів для вступу до Євросоюзу, прийняті у 1993 році. Вони включають обов'язкову наявність стабільної демократії, верховенства права, прав людини, функціональної ринкової економіки, а також готовність взяти на себе зобов'язання по законодавству ЄС. Раніше Financial Times писала, що у випадку згоди на мирну угоду Україна отримає не лише гарантії безпеки, а й вступ до ЄС до 1 січня 2027 року.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :