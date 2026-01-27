ТЕМА

Журналістка Інтерфакс-Україна працювала на КДБ Білорусі

27 января 2026 | 17:31

Вона затримана СБУ.


Про це розповідає знаний журналіст Андрій Цаплієнко у своєму ТГК. Він пише: "Одна з українських журналісток білоруського походження працювала на КГБ Білорусі і намагалась влаштуватися до українських спецслужб. Таке повідомлення зʼявилось на багатьох українських ресурсах. За моєю інформацією, йдеться про журналістку «Інтерфакс-Україна» та «112» Інну Кардаш. Очевидно, в цьому випадку слово «журналістка» треба брати в лапки. Затримання Кардаш - спільна операція СБУ та ГУР. Через кілька годин, наскільки мені відомо, СБУ планує опублікувати відеоматеріали, які документують роботу Кардаш на спецслужби Білорусі. Кардаш, як вважають українські спецслужби, працювала на КГБ з 2015 року. Про її діяльність знав навіть Лукашенко. Вона була дуже близька з Олександром Мартиненком, покійним керівником агентства «Інтерфакс-Україна» і, відповідно, могла отримувати непублічну інформацію, зокрема, з офреків, на які запрошували агентство. Одне з завдань Кардаш, ймовірно, було влаштуватися до «Інтернаціональних Легіонів» з метою збору інформації про білоруських добровольців."

27.01.2026 18:16     Іван бровко Ця журналістка брала особистості інтерв'ю у прес-секретаря президента України та у заступника голови офісу президента. Чинних.
