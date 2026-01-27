|
Журналістка Інтерфакс-Україна працювала на КДБ Білорусі
27 января 2026 | 17:31
Вона затримана СБУ.
Про це розповідає знаний журналіст Андрій Цаплієнко у своєму ТГК. Він пише: "Одна з українських журналісток білоруського походження працювала на КГБ Білорусі і намагалась влаштуватися до українських спецслужб. Таке повідомлення зʼявилось на багатьох українських ресурсах. За моєю інформацією, йдеться про журналістку «Інтерфакс-Україна» та «112» Інну Кардаш. Очевидно, в цьому випадку слово «журналістка» треба брати в лапки. Затримання Кардаш - спільна операція СБУ та ГУР. Через кілька годин, наскільки мені відомо, СБУ планує опублікувати відеоматеріали, які документують роботу Кардаш на спецслужби Білорусі. Кардаш, як вважають українські спецслужби, працювала на КГБ з 2015 року. Про її діяльність знав навіть Лукашенко. Вона була дуже близька з Олександром Мартиненком, покійним керівником агентства «Інтерфакс-Україна» і, відповідно, могла отримувати непублічну інформацію, зокрема, з офреків, на які запрошували агентство. Одне з завдань Кардаш, ймовірно, було влаштуватися до «Інтернаціональних Легіонів» з метою збору інформації про білоруських добровольців."
комментарии [1]
27.01.2026 18:16 Іван бровко Ця журналістка брала особистості інтерв'ю у прес-секретаря президента України та у заступника голови офісу президента. Чинних.
также читайте
[25.01.2026]
[24.01.2026]
[23.01.2026]
[20.01.2026]
|
по теме
Дедалі більше скидається, що в Китаї - спроба держперевороту
27. 01. 2026 | 17:56
Генерал Джан " чи шпигун чи заколотник
26. 01. 2026 | 07:51
Китайського генерала Чжана Юся звинувачують в передачі ядерних секретів розвідці Сполучених Штатів, - The Wall Street Journal
Нардеп укатался на квадроцикле до сиерти
26. 01. 2026 | 07:43
25 января нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха попал в автомобильную аварию возле Львова. Его пытались реанимировать, однако депутат скончался в больнице. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Данило Гетманцев.
Иран заочно похоронил американских солдат
26. 01. 2026 | 07:21
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»