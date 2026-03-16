Грабители угрожали полиции, те открыли огонь - одного убили

16 марта 2026 | 17:54

В Запорожье во время нападения на патрульных полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Один из подозреваемых погиб, а другой был задержан. Об этом сообщили в патрульной полиции Запорожской области.


Инцидент произошел 16 марта около 06:30 в Хортицком районе города. В полицию поступило сообщение об избиении мужчины и попытке грабежа. После прибытия на место происшествия заявитель указал патрульным на двух человек.

В публикации отмечается, что во время выяснения обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, не реагировал на законные требования правоохранителей остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, после чего начал его перезаряжать.

По данным полиции, подозреваемый начал приближаться к патрульному, поэтому полицейский отошел в укрытие на безопасную дистанцию. Однако мужчина продолжил преследование, угрожая предметом, похожим на оружие. Учитывая угрозу жизни и здоровью, правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие, произведя два выстрела.

После этого один из подозреваемых скрылся. Другой мужчина пытался использовать против патрульных газовый баллончик и оказывал сопротивление, поэтому был задержан. Впоследствии неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили тело мужчины, который пытался скрыться после стрельбы.

Погибший оказался военнослужащим, самовольно оставившим воинскую часть. Его сообщник также находится в СОЧ.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. Назначено служебное расследование относительно правомерности применения полицейским огнестрельного оружия.



