США подтягивают не шуточный контингент
15 марта 2026 | 09:43
США направили с японского острова Окинава в зону Персидского залива элитную 31-ю ударную экспедиционную группу постоянной готовности из состава корпуса морской пехоты. Она состоит из 2 – 2,5 тыс. бойцов особой подготовки, специально натасканных на проведение рискованных десантных ударов. В Токио полагают, что отправка этого подразделения может быть еще одним признаком того, что США склоняются по крайней мере к ограниченной сухопутной операции в Иране.
31-я экспедиционная группа движется к Персидскому заливу на борту новенького ударного десантного корабля Tripoli водоизмещением почти 45 тыс. тонн, который был передан в ВМС только в 2020 году. Он постоянно дислоцируется на военно-морской базе Сасэбо на японском острове Кюсю. Главный компонент 31-й экспедиционной группы - десантный батальон с амфибийными катерами и артиллерией поддержки, включая ракетные установки HIMARS. Не исключается, что он имеет также наземный мобильный комплекс для запуска ракет Tomahawk. Десантному батальону придана группа вертолетов и конвертопланов, а также боевой инженерный батальон. На борту корабля Tripoli размещена эскадрилья из 12 – 16 боевых самолетов-невидимок пятого поколения F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Они должны прикрывать действия спецназа морпехов с воздуха. В зону Персидского залива Tripoli в сопровождении еще одного боевого корабля ВМС США должен прибыть через одну-две недели. Некоторые эксперты в Японии полагают, что 31-я экспедиционная группа должна захватить один из стратегически важных островов в зоне Ормузского пролива.
