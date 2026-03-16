ТЕМА

СБУ подробляє на бурштині

16 марта 2026 | 17:17

Затримано заступника начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олега Токарчука та заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріку.


Полковників та їхнього посередника викрила внутрішня безпека СБУ в рамках ліквідації масштабної схеми вимагання грошей з видобувачів бурштину на Рівненщині. Їх підозрюють у вимаганні хабаря за отримання дозвільних документів на видобуток.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Marco Glaviano
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 