СБУ подробляє на бурштині

Полковників та їхнього посередника викрила внутрішня безпека СБУ в рамках ліквідації масштабної схеми вимагання грошей з видобувачів бурштину на Рівненщині. Їх підозрюють у вимаганні хабаря за отримання дозвільних документів на видобуток.

Затримано заступника начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олега Токарчука та заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріку.