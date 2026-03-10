ТЕМА

Анонсоване кіно із педофілом Трампом

10 марта 2026 | 09:32


Є відео, де Трамп займається сексом з дітьми. Вони будуть опубліковані і покладуть край його президентству раз і назавжди, — заявляє канадський журналіст Марк Слапінскі у соцмережі Х.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Лабух
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 