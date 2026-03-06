На росэстраде новые строгости

Чемпіон світу за версіями IBF / WBO / IBO в суперважкій вазі, український боксер Володимир Кличко під час тренування у готелі Атлантік, в Гамбурзі (Німеччина), у вівторок, 8 липня 2008 р. В субботу, 12 липня 2008 р. Володимир Кличко проведе поєдинок з Чемпіоном за версіями IBF/WBO Тоні Томпсоном.Фото Павла Терехова

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



