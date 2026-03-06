ТЕМА

На росэстраде новые строгости

06 марта 2026 | 10:26


Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы. РИА Новости

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Чемпіон світу за версіями IBF / WBO / IBO в суперважкій вазі, український боксер Володимир Кличко під час тренування у готелі Атлантік, в Гамбурзі (Німеччина), у вівторок, 8 липня 2008 р. В субботу, 12 липня 2008 р. Володимир Кличко проведе поєдинок з Чемпіоном за версіями IBF/WBO Тоні Томпсоном.Фото Павла Терехова
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 