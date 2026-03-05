В убийстве банкира Адарича подозревают его сына

05 марта 2026 | 11:47

В Барселоне был задержан Игорь Адарич — 34-летний сын украинского банкира Александра Адарича, который в прошлом месяце выпал из окна дома в Милане. Следователи предполагают, что мужчина заманил отца в дом, чтобы заставить его перечислить большую сумму средств.

Об этом пишет ANSA.



По версии следствия, подозреваемый вместе с сообщниками заманил отца в ловушку — сын убедил его приехать в Милан для участия в «рабочей встрече», а затем «принял участие в его похищении с целью заставить его перевести 250 тысяч евро в криптовалюте».



Также мужчину обвиняют в падении Адарича из окна дома, ведь на тот момент он якобы был единственным «лицом, присутствующим в комнате». Технические экспертизы воспроизвели передвижение погибшего, а благодаря анализу камер видеонаблюдения и телефонных соединений удалось проследить передвижение и его сына, а также установить его роль в смерти отца.



Сам сын украинского банкира, по словам следователей, изложил маловероятную версию о том, что его и отца похитили в той квартире неизвестные люди, но ему приказали вернуться в Испанию, не сообщая об инциденте.



В настоящее время правоохранители также разыскивают четырех других людей, которых считают сообщниками 34-летнего подозреваемого. Они, вероятно, уже некоторое время были причастны к таким практикам вымогательства криптовалюты в течение некоторого времени. Сейчас, чтобы установить, умер ли Адарич до падения или вследствие него, необходимо провести вскрытие, которое запланировано на 9 марта.



La Republicca пишет, что именно Игорь был тем мужчиной, который после выпадения банкира из окна говорил с консьержкой. При этом он делал вид, что не знает жертвы.



Затем он также проехал мимо патрульных машин полиции и отправился в аэропорт, где сел на рейс в Испанию — этим же рейсом планировал лететь и его отец. В Испании Игорь заявил об исчезновении отца только тогда, когда испанская полиция по просьбе итальянских коллег позвонила партнерше банкира.



Женщина по имени Илона сказала, что отношения между Адаричем и его сыном ухудшились и что они «не ладили».



Кроме того, один из бизнес-партнеров Адарича рассказал об удивительном телефонном звонке от него в день смерти. Тогда банкир попросил у него «срочно перевести 250 тысяч евро в криптовалюте», уточнив, что эта просьба «носит личный характер». Его голос звучал так, словно он плакал.



Как сообщалось, в конце января в Милане нашли мертвым 54-летнего украинского банкира Александра Адарича. Итальянские медиа писали, что он прибыл в город, чтобы заключить «секретное» соглашение и должен был вернуться в тот же день.



Встреча должна была состояться в квартире дома по улице Виа Нерино в центре Милана. По словам правоохранителей, она завершилась убийством: Адарич выпал из окна комнаты, но, как предполагают следователи, на тот момент он мог быть уже мертвым.



Адарича называли одним из 100 лучших менеджеров Украины в 2006 году. Он был основателем и главой банка «Фидобанк» и возглавлял правление «УкрСиббанка». Также он известен скандалами: банкир оказался в центре расследования исчезновения свыше 400 миллионов гривен с его счетов, а также иска о ненадлежащем управлении бизнес-соглашениями Одесского порта.