В Москве продолжается падеж миллионеров

02 марта 2026 | 12:06

Бизнесмена и экс-сенатор Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве


Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что Джабраилова нашли в одной из московских гостиниц на Тверской.
По данным СМИ, бизнесмен совершил самоубийство — рядом с ним был пистолет.
Джабраилова госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не смогли.


