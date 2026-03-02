В Москве продолжается падеж миллионеров

Джабраилова госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не смогли.

По данным СМИ, бизнесмен совершил самоубийство — рядом с ним был пистолет.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что Джабраилова нашли в одной из московских гостиниц на Тверской.

