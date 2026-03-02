|
В Москве продолжается падеж миллионеров
02 марта 2026 | 12:06
Бизнесмена и экс-сенатор Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве
Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что Джабраилова нашли в одной из московских гостиниц на Тверской.
По данным СМИ, бизнесмен совершил самоубийство — рядом с ним был пистолет.
Джабраилова госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не смогли.
