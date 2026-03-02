Тарифы выростут, безналоговые посылки исчезнут

Власти Украины обязались постепенно повысить тарифы на электроэнергию и отопление для населения в рамках новой программы сотрудничества с МВФ.

Об этом говорится в Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Андреем Пышным. “Мы решительно настроены на реализацию амбициозной программы реформ, направленной на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые обострились из-за войны войны России. защиты уязвимых домохозяйств”, — говорится в Меморандуме. В то же время в документе отмечается, что установление полностью рыночных цен на энергоносители для населения будет возможно только после завершения войны. Однако уже к концу июня 2026 г. Кабмин должен принять Дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом имплементации с четкими временными рамками на период после завершения военного положения. После принятия этой дорожной карты власти Украины обязались запланировать постепенную корректировку тарифов на электроэнергию, с учетом развития военных действий. В то же время, правительство должно подготовить изменения к закону №2479-IX, отменив мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду для домохозяйств. “После отмены моратория мы будем постепенно повышать цены на газ, одновременно осуществляя соответствующие корректировки в субсидиях на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств”, — говорится в документе. Власти Украины также обязались решить проблему задолженности и просроченной задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), разработав новую методологию расчета тарифов, как только связанное с войной давление на бюджет уменьшится. “Мы исследуем механизмы и законодательные изменения, чтобы обеспечить постепенное приближение местных тарифов на отопление и горячую воду к уровню возмещения расходов, а впоследствии как минимум к поддержанию тарифов на этом уровне”, — отмечается в Меморандуме. Как сообщалось, накануне совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины. Она рассчитана на 2026-2029 годы и предусматривает финансирование в размере $8,1 млрд, первый транш в размере $1,5 млрд Украина получит в ближайшее время. Всего в меморандуме предусмотрено 12 структурных маяков. Среди них — отмена льгот для импорта мелких посылок по почте, отмена НДС-льгот для упрощенцев путем обязательной регистрации плательщиками НДС с 1 января 2027 года. Также предусмотрено усиление контроля за скрытой занятостью: представление изменений в Трудовой кодекс по определению “занятости”, усиление инспекций труда, исключение из второй группы упрощенцев определенных видов деятельности с высоким риском сокрытия трудовых отношений.



