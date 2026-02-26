Портнова замовив Іванющенко

26 февраля 2026 | 10:05

Портнов представляв інтереси Влади Молчанової (StolitsaGroup) в конфлікті по ринку «Столичний» - 157 га під забудову на Борщагівці.

11.12.2020 юристи Портнова викинули фірму GOODLIGHT CAPITAL Юрія Іванющенко із засновників компанії «Ринок СП «Столичний», бенефиціаром став Євген Горбач, директор в фірмах Гранцева і Веничука (партнери Портнова) З метою захисту інтересів Іванющенка 31.05.2021 його довірена особа подав до НАБУ повідомлення про злочини які здійснила Молчанова та юристи Портнова щодо активів Ринку НАБУ затягувало справу до вересня 2025 року, коли стало відомо, що нардеп Христенко дає свідчення проти керівників НАБУ-САП. Христенко представляє бізнес-інтереси Іванющенка і він має на нього вплив, тому справа НАБУ щодо Ринку так раптово виникла знов. в лютому 2025 в москві вбили Армена Саркісяна (смотрящий Іванющенка), людина Саркісяна Рустем Абдукадиров керував Ринком до 2021 21.05.2025 вбили Портнова. Вчора затримали кілера з Донбасу, брат-спільник якого ховається в рф. ТГК Бонд ньюс



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :