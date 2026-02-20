Шанси путіна на перемогу в Україні тануть, — The Economist

20 февраля 2026 | 08:31

російська армія втрачає можливості для досягнення військового успіху в Україні, а внутрішні системні проблеми кремля роблять навіть дипломатичний вихід із кризи малоймовірним.

З червня 2021 року по травень 2024 року російські війська просунулися на Донеччині лише на 60 км. Попри сподівання москви на поступки Києва у Женеві дипломатичний шлях наразі виглядає закритим. Брак підготовлених солдатів, низький моральний дух та масове дезертирство підривають боєздатність рф. Блокування Telegram та Starlink позбавили окупантів критично важливих каналів координації та логістики. Кремль більше не може покладатися на патріотизм. Набір контрактників тримається виключно на величезних виплатах, що створює колосальний тиск на бюджет.



