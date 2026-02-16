Ступка-молодший отримав строк. Остаточний

16 февраля 2026 | 08:44

Відомого артиста театру і кіно засуджено до трьох років обмеження волі.

Верховний суд відмовився переглядати вирок Народному артисту України, провідному актору Театру Франка Остапу Ступці, засудженого до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр. Адвокат Ступки просив змінити вирок у частині покарання, призначивши його клієнту 170 тис. грн штрафу. Свою позицію у Верховному суді висловив потерпілий та його матір. Вони обоє повідомили, що не мають жодних претензій до Ступки. Окремо потерпілий клопотав Феміду не призначати засудженому суворе покарання. Ухвала Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Варто додати: термін покарання Ступці буде зараховуватися з дня його прибуття до виправного центру.



