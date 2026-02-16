|
Ступка-молодший отримав строк. Остаточний
16 февраля 2026 | 08:44
Відомого артиста театру і кіно засуджено до трьох років обмеження волі.
Верховний суд відмовився переглядати вирок Народному артисту України, провідному актору Театру Франка Остапу Ступці, засудженого до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр. Адвокат Ступки просив змінити вирок у частині покарання, призначивши його клієнту 170 тис. грн штрафу. Свою позицію у Верховному суді висловив потерпілий та його матір. Вони обоє повідомили, що не мають жодних претензій до Ступки. Окремо потерпілий клопотав Феміду не призначати засудженому суворе покарання. Ухвала Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Варто додати: термін покарання Ступці буде зараховуватися з дня його прибуття до виправного центру.
также читайте
[06.02.2026]
[01.02.2026]
[29.01.2026]
|
по теме
В Киргизии сорвали госпереворот
16. 02. 2026 | 09:54
В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота, заявил президент республики.
Министр обороны окружил себя людьми без военного орытп
13. 02. 2026 | 08:03
Среди помощников и советников новоназначенного министра обороны Украины Михаила Федорива нет ни одного человека, который бы имел реальный военный опыт. Состав патронатной службы министерства и перечень советников министра ведомство предоставило на запрос Українських Новин.
Лайки від померлих стануть реальністю.
12. 02. 2026 | 15:02
Meta запатентувала AI, який продовжить ваше життя у соцмережах після смерті.
Северокорейский диктатор кажется определился с приемником
12. 02. 2026 | 12:19
Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму, - FT
11. 02. 2026 | 08:55
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»