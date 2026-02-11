Українці завезли до хат потужність, що дорівнює АЕС

11 февраля 2026 | 08:21

Станом на кінець січня 2026 року сумарна потужність зарядних станцій, встановлених у будинках та офісах українців, сягнула понад 3 ГВт. Це фактично дорівнює генерації Південноукраїнської атомної електростанції.

Для порівняння: у періоди сильних морозів весь Київ споживає близько 2 ГВт, що на третину менше від потенційної потужності накопичувачів, які вже мають громадяни та бізнес.

Про це повідомив Валерій Яковенко, співзасновник компанії DroneUA

