|
Українці завезли до хат потужність, що дорівнює АЕС
11 февраля 2026 | 08:21
Станом на кінець січня 2026 року сумарна потужність зарядних станцій, встановлених у будинках та офісах українців, сягнула понад 3 ГВт. Це фактично дорівнює генерації Південноукраїнської атомної електростанції.
Для порівняння: у періоди сильних морозів весь Київ споживає близько 2 ГВт, що на третину менше від потенційної потужності накопичувачів, які вже мають громадяни та бізнес.
также читайте
[29.01.2026]
[29.01.2026]
[29.01.2026]
[29.01.2026]
|
по теме
Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму, - FT
11. 02. 2026 | 08:55
Росіяни отримали частку Укрправди
06. 02. 2026 | 17:03
США та Європа вступлять у війну за Україну за 72 години
03. 02. 2026 | 11:39
Маск объявил о начале второй гражданской войны в США
03. 02. 2026 | 11:24
Вторая гражданская война в Соединенных Штатах уже началась, считает Маск.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»