Французы сказали твердое "нет" супружескому долгу

29 января 2026 | 11:09

Супружеский долг отменили во Франции. По крайней мере, почти - законопроект об отмене обязательных сексуальных отношений между супругами приняли в нижней палате парламента.

Причиной послужил скандальный развод пенсионеров, где суд встал на сторону мужа, обвинившего жену в неисполнении обязанностей. Оказалось, что это нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.



