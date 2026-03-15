Іранський лідер зараз в Москві, - газета «Аль Джаріда»
15 марта 2026 | 18:30
Аятола Моджтаба Хаменеї був поранений, і його таємно перевезли до росії.
▫️ У четвер Моджтабу Хаменеї доставив російський військовий літак, аятола був розміщений у лікарні при резиденції російського диктатора. ▫️ Було прийнято рішення вивезти його з Ірану через неможливість лікування на тлі обстрілів і атак. ▫️ Прийняти аятолу запропонував путін, і одразу після прибуття він переніс операцію. ▫️ Першу промову нового верховного лідера написав Алі Ларіджані, спікер Ісламської консультативної ради. Інформація потребує верифікації.
по теме
Япония закупит украинские дроны
15. 03. 2026 | 09:46
США подтягивают не шуточный контингент
15. 03. 2026 | 09:43
США направили с японского острова Окинава в зону Персидского залива элитную 31-ю ударную экспедиционную группу постоянной готовности из состава корпуса морской пехоты. Она состоит из 2 – 2,5 тыс. бойцов особой подготовки, специально натасканных на проведение рискованных десантных ударов. В Токио полагают, что отправка этого подразделения может быть еще одним признаком того, что США склоняются по крайней мере к ограниченной сухопутной операции в Иране.
туалетні схеми Комарницького повертаються
11. 03. 2026 | 10:38
вчора мерія продала на торгах три пріоритетних об’єкти, а саме дворницькі сараї у дворах житлових будинків на Печерську.
Угорщина вилучила українські мільйони
10. 03. 2026 | 15:18
Уряд Віктора Орбана ухвалив постанову, яка передбачає "вилучення" валюти і золота, що були у затриманих в Угорщині українських інкасаторських автомобілях. Відповідний документ № 49/2026 (III. 9.), ухвалений 9 березня, оприлюднено на сайті угорського уряду.
