Іранський лідер зараз в Москві, - газета «Аль Джаріда»

15 марта 2026 | 18:30

Аятола Моджтаба Хаменеї був поранений, і його таємно перевезли до росії.

▫️ У четвер Моджтабу Хаменеї доставив російський військовий літак, аятола був розміщений у лікарні при резиденції російського диктатора. ▫️ Було прийнято рішення вивезти його з Ірану через неможливість лікування на тлі обстрілів і атак. ▫️ Прийняти аятолу запропонував путін, і одразу після прибуття він переніс операцію. ▫️ Першу промову нового верховного лідера написав Алі Ларіджані, спікер Ісламської консультативної ради. Інформація потребує верифікації.



