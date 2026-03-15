Япония закупит украинские дроны
15 марта 2026 | 09:46
А мы, возможно, получим ракеты Пэтриот.
Правительство Японии в практическом ключе рассматривает вопрос о закупке украинских боевых беспилотников, сообщило ведущее информационное агентство страны Киодо. Его источники уверяют, что в Токио оценили технологический прогресс Киева на этом направлении, дальность действия его дронов и их устойчивость к системам радиоэлектронного подавления. Для такой сделки Япония должна подписать с Украиной соглашение о взаимной охране секретов. Это включит Киев в круг возможных клиентов Токио в деле торговли оружием. Потенциально, отмечает Киодо, такой шаг откроет путь к обсуждению вопроса о поставках Украине ракет для систем ПРО «Пэтриот», которые в Японии производят по американской лицензии. Но на это, разумеется, нужна санкция США. Украина не раз выражала заинтересованность в ракетах для Patriot японского производства. В Токио, кстати, признают, что Япония очень отстала в деле разработки и производства военных дронов, которые доказали свое ключевое значение в современной войне.
США подтягивают не шуточный контингент
15. 03. 2026 | 09:43
США направили с японского острова Окинава в зону Персидского залива элитную 31-ю ударную экспедиционную группу постоянной готовности из состава корпуса морской пехоты. Она состоит из 2 – 2,5 тыс. бойцов особой подготовки, специально натасканных на проведение рискованных десантных ударов. В Токио полагают, что отправка этого подразделения может быть еще одним признаком того, что США склоняются по крайней мере к ограниченной сухопутной операции в Иране.
туалетні схеми Комарницького повертаються
11. 03. 2026 | 10:38
вчора мерія продала на торгах три пріоритетних об’єкти, а саме дворницькі сараї у дворах житлових будинків на Печерську.
Угорщина вилучила українські мільйони
10. 03. 2026 | 15:18
Уряд Віктора Орбана ухвалив постанову, яка передбачає "вилучення" валюти і золота, що були у затриманих в Угорщині українських інкасаторських автомобілях. Відповідний документ № 49/2026 (III. 9.), ухвалений 9 березня, оприлюднено на сайті угорського уряду.
Гинеколог 16 раз использовал служебное положение и стал многодетным
10. 03. 2026 | 14:38
Гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей, использовав свою сперму вместо донорской для зачатия с помощью искусственного оплодотворения.
Анонсоване кіно із педофілом Трампом
10. 03. 2026 | 09:32
фототема (архивное фото)
