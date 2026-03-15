Япония закупит украинские дроны

15 марта 2026 | 09:46

А мы, возможно, получим ракеты Пэтриот.

Правительство Японии в практическом ключе рассматривает вопрос о закупке украинских боевых беспилотников, сообщило ведущее информационное агентство страны Киодо. Его источники уверяют, что в Токио оценили технологический прогресс Киева на этом направлении, дальность действия его дронов и их устойчивость к системам радиоэлектронного подавления. Для такой сделки Япония должна подписать с Украиной соглашение о взаимной охране секретов. Это включит Киев в круг возможных клиентов Токио в деле торговли оружием. Потенциально, отмечает Киодо, такой шаг откроет путь к обсуждению вопроса о поставках Украине ракет для систем ПРО «Пэтриот», которые в Японии производят по американской лицензии. Но на это, разумеется, нужна санкция США. Украина не раз выражала заинтересованность в ракетах для Patriot японского производства. В Токио, кстати, признают, что Япония очень отстала в деле разработки и производства военных дронов, которые доказали свое ключевое значение в современной войне.



