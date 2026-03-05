ТЕМА

ЄС: спочатку реформи - потім членство

05 марта 2026 | 17:24

Країни ЄС заблокували прискорений вступ України до Євросоюзу у 2027 році, — Politico.


Посли ключових країн ЄС не підтримали модель «спочатку членство, потім інтеграція» через значні корупційні ризики.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

фото Брюс Гилден
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 