ТЕМА

Орбан наносить контрудар

06 марта 2026 | 07:53

«Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України», - Сибіга повідомив про захоплення інкасаторських авто в Угорщині.


«Ці семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками». ℹ️ Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив $40 млн., €35 млн., 9 кг золота. 📝 «Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет». 📝 «Звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування».

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 