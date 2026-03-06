Орбан наносить контрудар

06 марта 2026 | 07:53

«Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України», - Сибіга повідомив про захоплення інкасаторських авто в Угорщині.

«Ці семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками». ℹ️ Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив $40 млн., €35 млн., 9 кг золота. 📝 «Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет». 📝 «Звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування».



