|
НБУ обережно знизив облыкову ставку
29 января 2026 | 19:41
Національний банк України знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних. Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 29 січня. Воно набуде чинності з 30 січня.
"Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку", – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Також НБУ погіршив свої прогнози щодо зростання ВВП та інфляції на 2026 рік. Передусім через наслідки російських обстрілів енергосистеми.
Так, якщо раніше НБУ очікував, що у 2026 році ВВП України виросте на 2%, то наразі переглянув свій прогноз до 1,8%. Очікування Нацбанку щодо інфляції також погіршилися з 6,6% до 7,5% за підсумками 2026 року.
Попри погіршення очікувань щодо інфляції, НБУ планує й надалі знижувати розмір ключової ставки.
"Базовим сценарієм січневого макроекономічного прогнозу НБУ передбачено поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Водночас у разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом'якшення процентної політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів", – йдеться у повідомленні регулятора.
также читайте
[29.01.2026]
[28.01.2026]
[28.01.2026]
|
по теме
На столичній Троєщині теплішає
29. 01. 2026 | 19:44
29 січня протягом дня в Києві на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків.
В Куршевеле сгорел украинский ВИП-отель
29. 01. 2026 | 19:36
В Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, сгорел пятизвёздочный отель Les Grandes Alpes, принадлежащий украинцам.
Банкир Одарич выпал из окна в Милане
29. 01. 2026 | 19:33
В центре Милана в пятницу, 23 января, был найден мертвым известный украинский банкир Александр Адарич. Ему было 54 года, и, согласно информации, собранной следователями полицейского управления , он прибыл в город всего за несколько дней до этого, пишет MilanoToday Адарич приехал в Милан, вероятно, для деловой встречи, требовавшей его личного присутствия. Однако номер в гостевом доме на улице Нерино, из окна которого он выпал, был забронирован третьим лицом.
Финскому волонтеру дали 6 лет за убийство СБУ-шника
29. 01. 2026 | 19:26
Волонтера из Финляндии, который с 2022 года привозил в Украину военную и гуманитарную помощь, осудили за смертельную аварию в мае 2025 года. Тогда он сбил офицера Службы безопасности Украины.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»