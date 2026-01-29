НБУ обережно знизив облыкову ставку

29 января 2026 | 19:41

Національний банк України знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних. Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 29 січня. Воно набуде чинності з 30 січня.

"Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку", – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Також НБУ погіршив свої прогнози щодо зростання ВВП та інфляції на 2026 рік. Передусім через наслідки російських обстрілів енергосистеми.

Так, якщо раніше НБУ очікував, що у 2026 році ВВП України виросте на 2%, то наразі переглянув свій прогноз до 1,8%. Очікування Нацбанку щодо інфляції також погіршилися з 6,6% до 7,5% за підсумками 2026 року.

Попри погіршення очікувань щодо інфляції, НБУ планує й надалі знижувати розмір ключової ставки.

"Базовим сценарієм січневого макроекономічного прогнозу НБУ передбачено поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Водночас у разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом'якшення процентної політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів", – йдеться у повідомленні регулятора.