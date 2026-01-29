Банкир Одарич выпал из окна в Милане

29 января 2026 | 19:33

В центре Милана в пятницу, 23 января, был найден мертвым известный украинский банкир Александр Адарич. Ему было 54 года, и, согласно информации, собранной следователями полицейского управления , он прибыл в город всего за несколько дней до этого, пишет MilanoToday Адарич приехал в Милан, вероятно, для деловой встречи, требовавшей его личного присутствия. Однако номер в гостевом доме на улице Нерино, из окна которого он выпал, был забронирован третьим лицом.

Идентификация 54-летнего мужчины открывает новые вопросы относительно обстоятельств смерти. Следователи рассматривают все версии: от самоубийства до трагической случайности, а также сценарий — в настоящее время рассматриваемый как подозрение — возможного участия третьих лиц, которые могли инсценировать падение.

Родившийся в Павлограде в 1971 году, окончивший финансовый факультет в Харькове, Адарич десятилетиями был одной из главных фигур украинского кредитного сектора. Уже в 2006 году он был включен в список ста лучших менеджеров страны, возглавлял в качестве президента УкрСиббанк, четвертый национальный банк, проводя его к вхождению в группу BNP Paribas.

Внутри комнаты агенты полицейского управления обнаружили три разных документа, относящихся к банкиру, деталь, которая потребовала длительной работы по официальной идентификации.

Адарич имел двойное гражданство: украинское и румынское, сообщает tg24 sky. Он упал с высоты около 15 метров. Тревогу подняла консьерж здания. Она услышала глухой удар, выглянула во двор и увидела лежащего на полу мертвого мужчину, а также еще одного мужчину, который сначала выглянул в окно, затем спустился по лестнице, спросил по-английски, что случилось, и вышел.

Запись с камеры видеонаблюдения, сделанная сразу после этого, показывает двух мужчин, выходящих из здания на улице Виа Нерино. Это обстоятельство сразу же указало следствию, координируемому прокуратурой Милана Розарио Ферракане, на версию убийства. Эта гипотеза может быть подтверждена вскрытием, которое будет проведено в ближайшие дни. Экспертиза может подтвердить подозрения следователей о том, что Адарич был уже мертв, когда упал с четвертого этажа.