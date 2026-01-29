|
Финскому волонтеру дали 6 лет за убийство СБУ-шника
29 января 2026 | 19:26
Волонтера из Финляндии, который с 2022 года привозил в Украину военную и гуманитарную помощь, осудили за смертельную аварию в мае 2025 года. Тогда он сбил офицера Службы безопасности Украины.
Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat, которое просмотрело судебные решения, а также пообщалось с родственниками финна, дипломатами и другими волонтерами.
33-летний Мустонен Роопе Микаэль из Хельсинки, которого в финских медиа называют именем Антти, работал охранником в метро, а остатки своей зарплаты тратил на помощь Украине. С 2022 года он начал ездить в Украину, перевозя как боевое снаряжение для военных, так и вещи для гражданских.
В мае 2025-го финн ехал из Харькова в Киев на своем микроавтобусе Volkswagen Transporter и вез, среди прочего, больничное кресло, туристическую кровать и оборудование для обучения операторов дронов.
На обочине дороги, по которой ехал Антти, и частично на проезжей части, пишет HS, стоял черный внедорожник Toyota SUV. Аварийные огни были включены, но сигнальный треугольник якобы выставлен не был.
Водитель автомобиля стоял на дороге, осматривая левое колесо. Антти, мол, заметил машину, но не водителя, поэтому он задел его правым краем фургона, не успев затормозить. Позже полиция установила, что он ехал со скоростью 100–150 км/ч. Финн оказал первую помощь пострадавшему.
«Сначала обещали, что я смогу переночевать и утром пойти в полицию. Крупный мужчина в красной рубашке требовал, чтобы со мной обращались жестко. Я не знаю, кто он был — возможно, коллега или брат пострадавшего. Никто из полицейских не говорил по-английски. Медсестра, которая случайно оказалась на месте, выступила переводчиком», — цитируют волонтера журналисты.
Позже на место прибыл адвокат Михаил Тарасенко, которого для Антти нашли друзья, узнавшие от него об аварии. Вскоре тот узнал, что пострадавший — офицер Службы безопасности Украины, а его жена — глава Хозяйственного суда в Харьковской области Наталья Новикова. Ночью пострадавший умер в больнице.
Финна задержали и отвели на допрос в отделение, после которого он, мол, там и спал, свернувшись в углу комнаты для допросов. Затем его взяли под стражу на время расследования. Адвокат считает, что Антти не отпустили под залог, поскольку «вдова имела власть».
«Шесть лет — это много. Это приговор для убийцы, когда человек убивает умышленно. А это была чистая авария», — говорит Тарасенко. Он считает дело проявлением коррупции, утверждая, что не нашел другого подобного дела с таким суровым приговором.
«В ходе процесса я начал понимать, что мы совсем не в правовом государстве», — также считает сам Антти.
Семья Антти и его товарищи в Украине обращались с письмами в различные органы, в том числе администрации президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба.
Сам осужденный написал из тюрьмы письмо евродепутату Пекке Товере, а жалобы на обращение с ним также подавали в Европейский суд по правам человека. Товера заявил, что говорил с украинским послом, которому сказал, что, «когда Украина стремится к членству в ЕС, такие вещи выглядят очень плохо».
«Не может быть так, чтобы финского добровольца наказывали строже, чем российского военнопленного», — добавил он.
Обе стороны — обвинение и защита — подали апелляцию.
также читайте
[29.01.2026]
[28.01.2026]
[28.01.2026]
|
по теме
На столичній Троєщині теплішає
29. 01. 2026 | 19:44
29 січня протягом дня в Києві на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків.
НБУ обережно знизив облыкову ставку
29. 01. 2026 | 19:41
Національний банк України знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних. Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 29 січня. Воно набуде чинності з 30 січня.
В Куршевеле сгорел украинский ВИП-отель
29. 01. 2026 | 19:36
В Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, сгорел пятизвёздочный отель Les Grandes Alpes, принадлежащий украинцам.
Банкир Одарич выпал из окна в Милане
29. 01. 2026 | 19:33
В центре Милана в пятницу, 23 января, был найден мертвым известный украинский банкир Александр Адарич. Ему было 54 года, и, согласно информации, собранной следователями полицейского управления , он прибыл в город всего за несколько дней до этого, пишет MilanoToday Адарич приехал в Милан, вероятно, для деловой встречи, требовавшей его личного присутствия. Однако номер в гостевом доме на улице Нерино, из окна которого он выпал, был забронирован третьим лицом.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»