Финскому волонтеру дали 6 лет за убийство СБУ-шника

29 января 2026 | 19:26

Волонтера из Финляндии, который с 2022 года привозил в Украину военную и гуманитарную помощь, осудили за смертельную аварию в мае 2025 года. Тогда он сбил офицера Службы безопасности Украины.

Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat, которое просмотрело судебные решения, а также пообщалось с родственниками финна, дипломатами и другими волонтерами.

33-летний Мустонен Роопе Микаэль из Хельсинки, которого в финских медиа называют именем Антти, работал охранником в метро, а остатки своей зарплаты тратил на помощь Украине. С 2022 года он начал ездить в Украину, перевозя как боевое снаряжение для военных, так и вещи для гражданских.

В мае 2025-го финн ехал из Харькова в Киев на своем микроавтобусе Volkswagen Transporter и вез, среди прочего, больничное кресло, туристическую кровать и оборудование для обучения операторов дронов.

На обочине дороги, по которой ехал Антти, и частично на проезжей части, пишет HS, стоял черный внедорожник Toyota SUV. Аварийные огни были включены, но сигнальный треугольник якобы выставлен не был.

Водитель автомобиля стоял на дороге, осматривая левое колесо. Антти, мол, заметил машину, но не водителя, поэтому он задел его правым краем фургона, не успев затормозить. Позже полиция установила, что он ехал со скоростью 100–150 км/ч. Финн оказал первую помощь пострадавшему.

«Сначала обещали, что я смогу переночевать и утром пойти в полицию. Крупный мужчина в красной рубашке требовал, чтобы со мной обращались жестко. Я не знаю, кто он был — возможно, коллега или брат пострадавшего. Никто из полицейских не говорил по-английски. Медсестра, которая случайно оказалась на месте, выступила переводчиком», — цитируют волонтера журналисты.

Позже на место прибыл адвокат Михаил Тарасенко, которого для Антти нашли друзья, узнавшие от него об аварии. Вскоре тот узнал, что пострадавший — офицер Службы безопасности Украины, а его жена — глава Хозяйственного суда в Харьковской области Наталья Новикова. Ночью пострадавший умер в больнице.

Финна задержали и отвели на допрос в отделение, после которого он, мол, там и спал, свернувшись в углу комнаты для допросов. Затем его взяли под стражу на время расследования. Адвокат считает, что Антти не отпустили под залог, поскольку «вдова имела власть».

В октябре состоялся суд, который хоть и признал, что Антти не был пьян, не пользовался телефоном и совершил ДТП непреднамеренно, присудил финну шесть лет лишения свободы в тюрьме в Полтаве. Кроме того, осужденный теперь должен выплачивать каждому из двух детей погибшего по 470 евро ежемесячно до их совершеннолетия. Жене же присудили примерно 20 тысяч евро компенсации, подтверждает текст решения в судебном реестре.

«Шесть лет — это много. Это приговор для убийцы, когда человек убивает умышленно. А это была чистая авария», — говорит Тарасенко. Он считает дело проявлением коррупции, утверждая, что не нашел другого подобного дела с таким суровым приговором.

«В ходе процесса я начал понимать, что мы совсем не в правовом государстве», — также считает сам Антти.

Семья Антти и его товарищи в Украине обращались с письмами в различные органы, в том числе администрации президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба.

Сам осужденный написал из тюрьмы письмо евродепутату Пекке Товере, а жалобы на обращение с ним также подавали в Европейский суд по правам человека. Товера заявил, что говорил с украинским послом, которому сказал, что, «когда Украина стремится к членству в ЕС, такие вещи выглядят очень плохо».

«Не может быть так, чтобы финского добровольца наказывали строже, чем российского военнопленного», — добавил он.

Обе стороны — обвинение и защита — подали апелляцию.