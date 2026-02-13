Министр обороны окружил себя людьми без военного орытп 13 февраля 2026 | 08:03 распечатать [0] комментарии [0] Среди помощников и советников новоназначенного министра обороны Украины Михаила Федорива нет ни одного человека, который бы имел реальный военный опыт. Состав патронатной службы министерства и перечень советников министра ведомство предоставило на запрос Українських Новин.

Так, согласно данным министерства, у Михаила Федорова сейчас шесть советников, все они работают на общественных началах, то есть без получения заработной платы. Среди советников министра значатся: Сергей Бескрестнов (также известный как Флеш). Несмотря на то, что он окончил Киевский военный институт управления и связи в 1997 году по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь", он не является военнослужащим. В первые месяцы войны участвовал в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Но уже с апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. Также является постоянным участником Хатаконов, которые организовывает Минобороны. Бескрестнов является единственным человеком из советников Федорова, который имеет хотя бы какой-то боевой опыт. Ганна Гвоздяр. Ранее работала директором благотворительного фонда Сергея Притулы. После этого род занимала должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а в 2024 году была назначена советником министра обороны. Валерия Ионан. Работала заместителем по вопросам европейской интеграции у Федорова в министерстве цифровой трансформации Украины, затем была советницей Федорива. Отвечала за такие проекты, как национальная стратегия инноваций WINWIN, запуск платформы Дія.Освіта, поддержка предпринимателей через Дія.Бізнес, внедрение цифровых сервисов в регионах и т.д. Валентин Панюта. Работал со-СЕО и бренд-лидером в компании Fedoriv Agency. С 2024 года стал креативным директором в проекте United24Media. Сергей Стерненко. Активист, блогер. Занимался сбором средств на нужды ВСУ. Как отмечается в досье Стерненко, 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Сергей сообщил, что присоединился к подразделению "Гонор" в составе Сил специальных операций ВСУ. Также в марте-апреле 2022 года Стерненко снял документальный фильм о том, как он служит артиллеристом в 72 отдельной механизированной бригаде и защищает Киев. Также в тот период активист в своих соцсетях публиковал много фото в камуфляже и с оружием. Но информации о службе не подтвердилась. Более того, в 2024 году Приморский РТЦК и СП в Одессе наложил штраф на Сергея Стерненко за неявку по повестке, то есть уклонение. Впоследствии Стерненко сообщил, что ВВК признал его непригодным для мобилизации по состоянию здоровья. Гиорги Цхакая. Еще один советник Федорова из предыдущего министерства. В Грузии Гиорги Цхакая в период с 2008 по 2011 занимал должность заместителя министра экономического развития, работал заместителем мэра Тбилиси и возглавлял налогово-таможенную службу страны. Сейчас СМИ называют Цхакая "глазами Федорова на фронте", однако отмечают, что Гиорги не является и никогда не был военнослужащим, а занимается коммуникациями и сбором информации по указанному направлению. Также в патронатной службе министерства, где сейчас работает три человека, нет людей с военным опытом. Там работают: Кристина Алекперова, которая работает с Федоровым с 2019 года и была сначала главным специалистом министерства информационной политики Украины, а после повышения шефа стала советником Вице-премьер-министра - Министра цифровой трансформации Украины. Виталина Круцюк, которая также работает с Федоровым с 2019 года и в разное время занимала должности главного специалиста отдела нормативно-правовой работы, экспертизы проектов актов по вопросам строительства юридического департамента Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, советника Вице-премьер-министра - Министра цифровой трансформации Украины и руководителя службы Вице-премьер-министра. Александр Рак - юрист. С 2018 года некоторое время занимался адвокатской деятельностью. По состоянию на февраль 2026 года, согласно данным Национальной ассоциации адвокатов Украины, право Рака на занятие адвокатской деятельностью прекращено. Сейчас Рак занимает должность заместителя руководителя Службы Первого-вице-премьер-министра Украины - Министра цифровой трансформации Украины.



