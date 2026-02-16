В Киргизии сорвали госпереворот

Галькайо находится в самом центре Сомали, однако его стратегически удобное местоположение не помогает выбраться из бедности. Фото: Veronique de viguerie

Сегодня Садыр Жапаров отправил в отставку глав МЧС, минприроды и минтранса страны. На прошлой неделе в отставку ушли глава госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и три его заместителя.

В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота, заявил президент республики.