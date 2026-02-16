ТЕМА

В Киргизии сорвали госпереворот

16 февраля 2026 | 09:54

В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота, заявил президент республики.


Сегодня Садыр Жапаров отправил в отставку глав МЧС, минприроды и минтранса страны. На прошлой неделе в отставку ушли глава госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и три его заместителя.

