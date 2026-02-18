|
Из-за отсутствия книг в Афгане жгут музыкальные инструменты
18 февраля 2026 | 19:15
Министерство добродетели (есть такое) сожгло на костре 500 музыкальных инструментов в Афганистане.
Все эти "орудия разложения морали" были отобраны властями у жителей провинции Парван в течение года, передают местные СМИ.
фототема (архивное фото)
