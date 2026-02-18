ТЕМА

Из-за отсутствия книг в Афгане жгут музыкальные инструменты

18 февраля 2026 | 19:15

Министерство добродетели (есть такое) сожгло на костре 500 музыкальных инструментов в Афганистане.


Все эти "орудия разложения морали" были отобраны властями у жителей провинции Парван в течение года, передают местные СМИ.

