На россии занялись пропагандой в детсадах

"Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка", - рассказал РИА Новости глава ведомства Кравцов. Благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны, сообщает РИА-Новости.

