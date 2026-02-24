ТЕМА

На россии занялись пропагандой в детсадах

24 февраля 2026 | 08:38

Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения.


"Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка", - рассказал РИА Новости глава ведомства Кравцов. Благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны, сообщает РИА-Новости.

