Генерал Джан " чи шпигун чи заколотник

26 января 2026 | 07:51

Китайського генерала Чжана Юся звинувачують в передачі ядерних секретів розвідці Сполучених Штатів, - The Wall Street Journal

Раніше його вважали одним із найбільш наближених військових до Сі Цзіньпіна. Але, можливо, генерал в дійсності хотів очолити військовий заколот, як стверджують деякі чиновники, а звинувачення в зраді лише привід застосувати проти нього жорстке покарання та позбавити його підтримки серед прихильників в армії.



