Япония не прочь повоевать с Китаем
28 января 2026 | 12:23
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити более подробно описала ситуацию, при которой, по ее мнению, Токио может вступить в прямое военное столкновение с КНР. На сей раз в ходе дебатов на одной из радиостанций она свела все к необходимости спасения соотечественников в случае конфликта у Тайваня или на самом этом острове
«В подобной обстановке нам нужно будет направиться на помощь японцам и американцам на Тайване, - заявила глава правительства. – Наш союз с США рухнет, если участвующие в таких совместных действиях американские войска подвергнутся нападению, а Япония убежит, ничего не делая». Слово «Китай» при этом не произносится, но, понятно, что «нападение» глава японского правительства ожидает именно с его стороны. В ответ на обвинения в том, что своими высказываниями премьер-министр потенциально втягивает Токио в вооруженный конфликт с КНР Такаити оговорилась, что речь не идет об обязательном участии Японии в военных действиях, если они вспыхнут между США и КНР. Она вновь пояснила, что намерена лишь спасать японцев в случае чрезвычайной ситуации на Тайване. На этом острове имеется достаточно солидная японская община и официальное представительство Токио, которое действует под вывеской центра культурных обменов. К тому же ближайший обитаемый японский остров находится на расстоянии всего 110 километров от Тайваня. Японские комментаторы сразу ухватились за некоторые юридические несоответствия в нынешнем высказывании Такаити. Дело в том, что Закон о Силах самообороны Японии разрешает направлять их для спасения и эвакуации собственных граждан только с согласия властей той страны, где эти люди находятся. Токио, напомним, признает КНР единственным законным представителем Китая, включая Тайвань. Пекин, ясное дело, никогда не даст санкции на направление японских и любых других иностранных войск на этот остров, который он считает одной из своих провинций. Да и сам описанный Такаити сценарий со «спасением соотечественников» звучит очень искусственно. В отношениях между КНР и Японией сейчас бушует острый кризис, начавшийся после выступления Такаити в парламенте в ноябре прошлого года. Тогда она заявила, что возможный военный конфликт у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу" для Японии, способную вынудить ее воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону" вместе с США. Это вызвало взрыв гнева у Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела. КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, еще в прошлом году ввел некоторые экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях и потребовал от своих граждан воздерживаться от поездок в эту страну, что уже ударило по продажам в японских универмагах. В рамках кампании нажима Пекин также забрал двух своих панд из токийского зоопарка, что вызвало подлинное горе у местной публики. Впрочем, воинственная Такаити идти на попятную не намерена и полагает, очевидно, что решительная позиция в отношении КНР принесет ей дополнительные голоса на предстоящих 8 февраля выборах в нижнюю палату парламента.
