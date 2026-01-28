В Корсуні військовий снайпер перестріляв поліцейських

28 января 2026 | 07:39

У Черкаському районі обвинувачений у замаху на вбивство розстріляв чотирьох поліцейських, які намагалися його затримати. Ще один правоохоронець дістав поранення. "

Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях", - повідомив Іван Вигівський, голова Національної поліції України. Спецпризначенці, за його словами, ліквідували вбивцю. Начальник Головного управління поліції в Черкаській області, полковник Олег Гудима розповів, що правоохоронців застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець. Він був звільнений з війська - "на яких підставах зараз перевіряємо", зазначив Гудима. Раніше джерела ВВС розповіли, що стрілянина сталася біля Корсунь-Шевченківська, і що стрілець міг мати досвід участі у бойових діях у якості снайпера. Трагедія сталася сьогодні в селі Нехворощ Черкаського району - неподалік Корсунь-Шевченківська. Гудима розповів, що чоловіка звинувачували не у вбивстві, як повідомляли в поліції раніше, а в замаху на вбивство, що сталося в Корсунському районі минулого року. Більше деталей про обставини тих подій він не надав - досудове розслідування ще триває, пояснив він.



