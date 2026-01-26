ТЕМА

Иран заочно похоронил американских солдат

26 января 2026 | 07:21

"Надеюсь они успели попрощаться со своими семьями".


Глава комиссии нацбезопасности Ирана Эбрахим Азизи заочно похоронил американских солдат, "если Америка допустит ошибку на основе просчетов заблудшего президента".

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

1920-е годы. Фото клиентов полицейского участка.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 